Taranto Gugliotti | serve dialogo per l’impatto dei nuovi progetti

Notizia in breve

I nuovi progetti portuali a Taranto stanno generando preoccupazioni tra residenti e ambientalisti. Si temono effetti sull’aria e sul mare, con possibili danni alla biodiversità locale. La diversificazione industriale, invece, solleva dubbi sui rischi di inquinamento e sulla gestione delle risorse naturali. La questione principale riguarda come questi interventi influenzeranno il territorio e se saranno adottate misure per limitare gli impatti ambientali.