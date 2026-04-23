Taranto Gugliotti condannato | stop agli attacchi contro Di Pippa

Il Tribunale di Taranto ha condannato Giovanni Gugliotti per aver rivolto attacchi verbali contro Gianni Di Pippa. La sentenza si basa sulle accuse di insulti e commenti offensivi pronunciati pubblicamente. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, con la condanna che prevede una sanzione. La vicenda riguarda episodi verificatisi recentemente, che hanno portato alla presa di posizione da parte del tribunale.

?? Cosa sapere Il Tribunale di Taranto condanna Giovanni Gugliotti per attacchi verbali contro Gianni Di Pippa. Gugliotti dovrà pagare sanzioni e pubblicare l'esito della sentenza sui propri canali social. Il Tribunale di Taranto ha sancito la fine di un lungo conflitto giudiziario durato cinque anni, condannando Giovanni Gugliotti per una serie di attacchi verbali rivolti contro l'attuale sindaco Gianni Di Pippa il 21 aprile scorso. La decisione, presa dalla giudice Valentina Sara Ruscigno, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, Gugliotti condannato: stop agli attacchi contro Di Pippa Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump: ‘Stop agli attacchi contro impianti energetici ma dipende dallo Stretto di Hormuz’ Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchiIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una pausa di cinque giorni negli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Insulti omofobi al sindaco di Castellaneta: condannato l’uomo di Salvini al porto di Taranto; Gugliotti condannato per le offese a Di Pippa; Insulti omofobi al sindaco Di Pippa: condannato Gugliotti; Castellaneta | Offese al sindaco Di Pippa: Gugliotti condannato. Insulti omofobi al sindaco di Castellaneta: condannato l’uomo di Salvini al porto di TarantoGiovanni Gugliotti, presidente dell'autorità portuale dello Ionio, aveva insultato il sindaco Di Pippa, preso di mira per il suo orientamento sessuale ... bari.repubblica.it Insulti omofobi al sindaco Di Pippa: condannato GugliottiLa condanna arriva al termine di un lungo contenzioso e segna un punto fermo nella vicenda politica e giudiziaria che ha contrapposto l’attuale sindaco di Castellaneta, Gianni Di Pippa, ... quotidianodipuglia.it Arriva un nuovo autovelox sulla statale Brindisi–Taranto: attenzione all’altezza dello svincolo Paparazio, nel territorio comunale di Grottaglie. Appello agli automobilisti al rispetto dei limiti. Un nuovo strumento per il controllo della velocità è entrato in funzione l - facebook.com facebook mr Flacks, uno dei due acquirenti in gara per #Ilva, aveva detto che se fosse venuto a Taranto sarebbe successo "come qundo i Beatles arrivarono in America". Venerdì arriva. Ci siamo. x.com