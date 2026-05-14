A Taranto si svolge la Festa dei Popoli, un evento dedicato al dialogo e alla condivisione di testimonianze tra diverse comunità. Durante la manifestazione, sono previsti momenti di confronto e racconti di migranti riguardo alle esperienze vissute, in particolare dopo il tragico evento del 9 maggio nel quartiere. L’iniziativa mira a promuovere la pace attraverso incontri e testimonianze dirette.

? Domande chiave Come cambierà il quartiere dopo il tragico evento del 9 maggio?. Quali testimonianze dolorose condivideranno i migranti durante gli stand?. Chi parteciperà al girotondo per superare l'indifferenza e la violenza?. Perché la morte del giovane maliano ha cambiato il programma?.? In Breve Programma prevede stand alle 11, messa alle 16 e sbandieratori alle 18.. Mons. Alessandro Greco e mons. Emanuele Ferro hanno presentato i dettagli dell'evento.. Lancio dei colombi sul sagrato per rispondere al fatto di sangue del 9 maggio.. Incontro organizzato dopo la morte di un giovane del Mali nel quartiere.. Domenica 17 maggio, la parrocchia della Madonna delle Grazie a Taranto ospiterà la Festa dei Popoli per celebrare l’integrazione attraverso il dialogo e la fede.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, Festa dei Popoli: dialogo e testimonianze per la pace

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