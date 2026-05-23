Tar contro Nodo di Perugia Comitato di P S Giovanni | Il traffico resta la salute è a rischio | subito azione istitizionale

Il TAR dell’Umbria ha annullato il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale sul Nodo di Perugia, emettendo la sentenza il 20 maggio 2026. La decisione provoca un ritardo nell’avvio delle soluzioni ai problemi di traffico, già noti, che coinvolgono sia la viabilità urbana che quella extraurbana. Il Comitato di P. S. Giovanni sottolinea che il traffico rimane intenso e che la salute pubblica è a rischio, chiedendo azioni immediate alle istituzioni.

"La sentenza sul Nodo di Perugia emessa il 20 maggio 2026 dal TAR dell’Umbria, che annulla il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale, determina quantomeno un allungamento nell’avvio della soluzione dei problemi ben noti che riguardano la viabilità urbana ed extraurbana e la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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