Nodo di Perugia arriva lo stop del Tar | Progetto vecchio la compatibilità ambientale non è più valida

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso una sentenza che blocca il progetto del nuovo nodo stradale di Perugia, collegamento tra Madonna del Piano e Collestrada. La decisione si basa sul fatto che il progetto considerato vecchio non rispetta più i requisiti di compatibilità ambientale. Dopo oltre vent’anni di discussioni, il ricorso presentato dall’associazione Italia Nostra ha portato a questa sospensiva, interrompendo temporaneamente le procedure per la realizzazione dell’opera.

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