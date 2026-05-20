Nodo di Perugia arriva lo stop del Tar | Progetto vecchio la compatibilità ambientale non è più valida
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso una sentenza che blocca il progetto del nuovo nodo stradale di Perugia, collegamento tra Madonna del Piano e Collestrada. La decisione si basa sul fatto che il progetto considerato vecchio non rispetta più i requisiti di compatibilità ambientale. Dopo oltre vent’anni di discussioni, il ricorso presentato dall’associazione Italia Nostra ha portato a questa sospensiva, interrompendo temporaneamente le procedure per la realizzazione dell’opera.
Due decenni di attesa, discussioni e progetti, e il futuro del nuovo nodo stradale di Perugia, il collegamento tanto discusso tra Madonna del Piano e Collestrada, viene “deciso” dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Italia Nostra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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