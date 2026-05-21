Tar contro Nodo di Perugia la vittoria di Italia Nostra e comitati | Progetto inverosimile Ecco cosa cambia

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar Umbria ha accolto il ricorso di Italia Nostra e dei comitati contro il progetto del Nodo di Perugia, definendolo inverosimile. La decisione giudiziaria ha portato a una pronuncia favorevole alle associazioni ambientaliste, che si sono opposte all'opera ritenendola dannosa. In parlamento regionale, alcuni rappresentanti di centrodestra hanno chiesto di mantenere l’unità e di riavviare il dialogo per apportare modifiche al progetto, ora bloccato dalla sentenza.

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Se dal centrodestra, in consiglio regionale, ha lanciato un appello per restare uniti e tornare ad un tavolo per effettuare le modifiche in ambito ambientale dopo la sentenza del Tar Umbria che ha accolto il ricorso presentato da Italia Nostra a sostegno della lunga battaglia condotta dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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