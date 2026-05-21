Tar contro Nodo di Perugia la vittoria di Italia Nostra e comitati | Progetto inverosimile Ecco cosa cambia

Il Tar Umbria ha accolto il ricorso di Italia Nostra e dei comitati contro il progetto del Nodo di Perugia, definendolo inverosimile. La decisione giudiziaria ha portato a una pronuncia favorevole alle associazioni ambientaliste, che si sono opposte all'opera ritenendola dannosa. In parlamento regionale, alcuni rappresentanti di centrodestra hanno chiesto di mantenere l’unità e di riavviare il dialogo per apportare modifiche al progetto, ora bloccato dalla sentenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui