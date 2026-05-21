Tar contro Nodo di Perugia la vittoria di Italia Nostra e comitati | Progetto inverosimile Ecco cosa cambia
Il Tar Umbria ha accolto il ricorso di Italia Nostra e dei comitati contro il progetto del Nodo di Perugia, definendolo inverosimile. La decisione giudiziaria ha portato a una pronuncia favorevole alle associazioni ambientaliste, che si sono opposte all'opera ritenendola dannosa. In parlamento regionale, alcuni rappresentanti di centrodestra hanno chiesto di mantenere l’unità e di riavviare il dialogo per apportare modifiche al progetto, ora bloccato dalla sentenza.
Se dal centrodestra, in consiglio regionale, ha lanciato un appello per restare uniti e tornare ad un tavolo per effettuare le modifiche in ambito ambientale dopo la sentenza del Tar Umbria che ha accolto il ricorso presentato da Italia Nostra a sostegno della lunga battaglia condotta dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Nodo di Perugia, arriva lo stop del Tar: "Progetto vecchio, la compatibilità ambientale non è più valida"Due decenni di attesa, discussioni e progetti, e il futuro del nuovo nodo stradale di Perugia, il collegamento tanto discusso tra Madonna del Piano e...
Il Tar ha negato la sospensiva sul dimensionamento delle scuole a Gubbio: ecco cosa cambiaIl TAR per l’Umbria con Ordinanza del 15 aprile è di nuovo intervenuto sulla questione dimensionamento scolastico, negando la sospensiva che il...
La sentenza del Tar non cambia la strategicità dell’opera - Nota di Nilo Arcudi (Tp-Uc) sul Nodo di Perugia consiglio.regione.umbria.it/node/82645 #REGIONEUMBRIA x.com
#Nodo di Perugia, il #Tar annulla il via libera al #Nodino facebook
Nodo di Perugia, arriva lo stop del Tar: Progetto vecchio, la compatibilità ambientale non è più validaAccolto il ricorso di Italia Nostra. Per i giudici, la mancata rinnovazione della VIA ha violato i diritti di partecipazione dei cittadini. I giudici richiamano il principio della mutevolezza del con ... perugiatoday.it
Prove di unità per il Nodo di Perugia tra opposizione e maggioranza. Mozione unica fondamentale per velocizzare i tempiNilo Arcudi, Civici Umbri, ha fatto il punto dopo l'avvicinamento tra le parti avvenuto nell'ultimo consiglio regionale ... perugiatoday.it