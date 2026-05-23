TAR | annullata demolizione per spazi tecnici non abitabili

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato l’ordine di demolizione di alcuni spazi tecnici non abitabili. La decisione riguarda un caso in cui un locale chiuso non viene considerato come aumento di volumetria. Il Comune aveva ordinato la demolizione, ma questa è stata successivamente annullata dal TAR. La questione si concentra sulla qualificazione degli spazi tecnici e sulla loro incidenza sulla volumetria complessiva dell’edificio.

? Punti chiave Come può un locale chiuso non contare come aumento di volumetria?. Perché il Comune ha dovuto annullare l'ordine di demolizione?. Cosa distingue uno spazio tecnico da un abuso edilizio?. Come proteggere la casa dai terremoti senza rischiare sanzioni urbanistiche?.? In Breve Sentenza TAR Lazio numero 3722 emessa il 30 marzo 2020.. Differenza di 66 metri quadri rilevata durante il sopralluogo della polizia municipale.. Intervento basato sul D.p.r. 380 del 6 giugno 2001 per edilizia libera.. Necessità di vuoti strutturali per garantire la tenuta statica e antisismica.. Il TAR Lazio ha annullato l’ordine di demolizione per un locale inaccessibile dopo che un sopralluogo della polizia municipale aveva rilevato 66 metri quadri extra rispetto al progetto originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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