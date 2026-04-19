Il Tribunale amministrativo ha deciso di annullare la revoca dell’appalto per la gestione dell’illuminazione pubblica, che era stata precedentemente revocata. La società coinvolta, che si occupa della riqualificazione dei lampioni, potrà quindi continuare a operare sul territorio senza interruzioni. La decisione permette alla società di mantenere il ruolo di referente principale per il servizio di illuminazione pubblica nella zona.

Illuminazione pubblica: il Tar annulla il provvedimento di revoca dell’appalto di riqualificazione ad A2A, che ritorna pienamente in gioco per la gestione del servizio e la riqualificazione dei lampioni sul territorio. La vicenda nasce da un project financing della durata di 15 anni con l’obiettivo di rimettere a nuovo gli impianti di illuminazione del paese e ridurre la spesa energetica, attraverso l’introduzione di nuovi dispositivi a basso consumo. Dopo che A2A si era aggiudicata la gara, il Comune aveva deciso, nell’agosto del 2025, di fare marcia indietro, revocando l’assegnazione in autotutela. Una mossa che avrebbe bloccato i lavori e la successiva firma del contratto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barlassina, il Tar dà ragione ad A2A. Annullata la revoca dell’appalto

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