Talento locale | il concorso fotografico che premia i lettori

Un concorso fotografico premia i lettori attraverso un sistema di votazione su Facebook. Gli utenti possono votare le foto preferite mettendo like, che costituiscono il criterio di scelta. Il fotografo con il maggior numero di like al termine del mese riceverà un premio, anche se il dettaglio specifico del riconoscimento non è stato comunicato. La partecipazione è aperta a tutti i lettori, che possono sostenere le proprie immagini preferite.

? Punti chiave Come funziona il sistema di votazione su Facebook per scegliere il vincitore?. Cosa riceverà concretamente il fotografo che otterrà più like questo mese?. Chi decide quale scatto merita il premio finale tra tutti quelli pubblicati?. Perché questa iniziativa unisce la redazione locale al negozio Zona Immagine?.? In Breve Vincitore mensile riceve 25 stampe 13×18 cm e un ingrandimento 20×30 cm.. Votazione popolare tramite like su pagina Facebook di Senigallia Notizie ogni mese.. Collaborazione tra redazione Senigallia Notizie e negozio locale Zona Immagine.. Rossano Morici presenta lo scatto Sembra una foresta il 23 maggio 2026.. Rossano Morici presenta oggi, sabato 23 maggio 2026, lo scatto intitolato Sembra una foresta all’interno della rubrica fotografica Una Foto al Giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Most Street Photos Fail Before You Press the Shutter

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