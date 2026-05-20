Brescini cattura l’istante | lo scatto che premia il talento locale

Un fotografo di Brescia ha vinto un premio mensile grazie a una selezione online. Gli utenti possono votare un’immagine tra quelle in gara con un semplice clic, influenzando così la classifica. Il vincitore riceverà un premio in denaro e la possibilità di esporre il proprio lavoro in una mostra locale. La votazione rimane aperta per un periodo definito, e ogni utente può esprimere una sola preferenza per ogni turno.

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? Punti chiave Come si può influenzare la scelta del vincitore mensile con un click?. Quali premi concreti riceverà il fotografo più votato dai lettori?. Chi collabora con la redazione per premiare il talento locale?. Dove vengono raccolte le foto per la votazione finale su Facebook?.? In Breve Premio mensile include 25 stampe 13×18 e un ingrandimento 20×30 da Zona Immagine.. Votazione tramite like su album Facebook di Senigallia Notizie all'inizio di ogni mese.. Collaborazione tra redazione Senigallia Notizie e storico atelier locale Zona Immagine.. Il concorso crea un archivio visivo quotidiano della vita nel territorio locale.. Alessio Brescini cattura l’essenza di un istante con lo scatto intitolato Al passaggio del treno, selezionato oggi per la rubrica Una Foto al Giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescini cattura l’istante: lo scatto che premia il talento locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Psyche cattura Marte: lo scatto della misteriosa falce d’argento? Punti chiave Cosa nasconde l'irregolarità dei bordi della sagoma luminosa catturata? Come farà la sonda a usare Marte come una fionda spaziale?... Alessio Brescini cattura la spiaggia: nasce la sfida fotografica? Cosa scoprirai Come funziona il sistema di voto per premiare i fotografi? Quali sono i premi in stampe fotografiche previsti per il vincitore? Chi...