L'export italiano è passato da circa 623 a quasi 650 miliardi di euro. Si prevede di raggiungere i 700 miliardi di euro in futuro. La crescita è attribuita alla collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti, considerati elementi chiave per l’internazionalizzazione delle aziende.

«L'export italiano è cresciuto da 623 a quasi 650 miliardi di euro e punta ora a raggiungere quota 700 miliardi grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti, considerati strategici per l'internazionalizzazione delle aziende. Nonostante le difficoltà legate ai dazi e ai conflitti internazionali, il governo ha predisposto un piano per l'export e una nuova Direzione generale del ministero degli Esteri dedicata alla crescita internazionale delle imprese, con il supporto attivo delle ambasciate italiane». Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, in apertura dell'Annual International Meeting (Aim) 2026, promosso da Confprofessioni e Apri International, che si è svolto a Roma nel centro congressi di Palazzo Rospigliosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tajani: "Obiettivo 700 miliardi di export"

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Export, Tajani: Obiettivo 700 mld possibile grazie a supporto dei professionisti

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