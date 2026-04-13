Il presidente dell'ente governativo che si occupa di promozione all'estero delle imprese italiane ha dichiarato che l'obiettivo di export è fissato a 700 miliardi di euro, con particolare attenzione alla regione del Mercosur centrale. La strategia si concentra sull'incremento delle esportazioni italiane in quella zona e sulle modalità per raggiungere questa cifra. Zoppas ha fatto sapere che l'ente sta lavorando per rafforzare le relazioni commerciali in quella regione.

Matteo Zoppas, presidente dell'Ice, l'agenzia governativa per la promozione all'estero delle imprese italiane, è ormai abituato alla prima linea. Tra guerre e dazi il made in Italy è messo a dura prova. Con il secondo Vinitaly dell'era Trump in corso e in piena crisi mediorientale: quanto i dazi americani e il dollaro debole stanno penalizzando le esportazioni italiane negli Usa? "Va ricordato che l'annuncio dei dazi era avvenuto alla vigilia del Vinitaly dello scorso anno, e fu un banco di prova importante. Erano presenti sia i produttori, sia i compratori strategici. E dalle varie posizioni si era usciti cercando di spartire il peso del dazio per non impattare sui prezzi di vendita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Obiettivo export a quota 700 miliardi. Mercosur centrale"

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