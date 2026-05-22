L’export italiano ha registrato un aumento da 623 a quasi 650 miliardi di euro. L’obiettivo di raggiungere i 700 miliardi viene sostenuto dall’impegno di istituzioni, imprese e professionisti, considerati elementi fondamentali per l’internazionalizzazione delle aziende. Questo risultato si inserisce in un quadro di crescita stabile, con vari attori coinvolti nel processo di espansione sui mercati esteri. La collaborazione tra i diversi soggetti viene ritenuta un elemento chiave per proseguire sulla stessa strada.

“L’export italiano è cresciuto da 623 a quasi 650 miliardi di euro e punta ora a raggiungere quota 700 miliardi grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti, considerati strategici per l’internazionalizzazione delle aziende. Nonostante le difficoltà legate ai dazi e ai conflitti internazionali, il governo ha predisposto un piano per l’export e una nuova Direzione generale del Ministero degli Esteri dedicata alla crescita internazionale delle imprese, con il supporto attivo delle ambasciate italiane”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, in apertura dell’Annual International Meeting (AIM) 2026, promosso da Confprofessioni e Apri International, che si è svolto a Roma nel centro congressi di Palazzo Rospigliosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Export, Tajani: “Obiettivo 700 mld possibile grazie a supporto dei professionisti”

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