Tajani e la Flotilla | Siamo amici di Israele ma c' è un limite | sanzionare il prima possibile Ben Gvir
Il governo italiano ha dichiarato che, pur mantenendo rapporti amichevoli con Israele, è necessario sanzionare le azioni del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. La posizione si riferisce a comportamenti specifici del ministro e non alle relazioni tra i due paesi. Non sono state fornite tempistiche precise per le eventuali sanzioni, né dettagli sui provvedimenti adottati. La questione riguarda la distinzione tra rapporti diplomatici e misure contro singoli funzionari.
Bisogna sanzionare le azioni del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, al netto dei rapporti tra Italia e Israele. Intervenendo in collegamento al Festival dell'Economia di Trento, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è tornato sulle. 🔗 Leggi su Today.it
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