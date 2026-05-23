Tajani e la Flotilla | Siamo amici di Israele ma c' è un limite | sanzionare il prima possibile Ben Gvir

Notizia in breve

Il governo italiano ha dichiarato che, pur mantenendo rapporti amichevoli con Israele, è necessario sanzionare le azioni del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. La posizione si riferisce a comportamenti specifici del ministro e non alle relazioni tra i due paesi. Non sono state fornite tempistiche precise per le eventuali sanzioni, né dettagli sui provvedimenti adottati. La questione riguarda la distinzione tra rapporti diplomatici e misure contro singoli funzionari.