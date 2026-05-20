Flotilla attivisti bendati e in ginocchio Il video choc di Ben Gvir | Benvenuti in Israele Meloni-Tajani | Inaccettabile

Da ilmessaggero.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove immagini mostrano attivisti della Global Sumud Flotilla con le mani bendate e in ginocchio, mentre vengono fermati dalle forze navali israeliane e portati nel porto. Un video diffuso da un esponente politico israeliano mostra un uomo che dice: «Benvenuti in Israele». La leader di un governo europeo e il suo collega hanno condannato quanto accaduto, definendo la situazione inaccettabile. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, con richieste di chiarimenti e prese di posizione ufficiali.

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Nuove immagini choc documentano il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalla marina militare e trasferiti nel porto di Ashdod. A diffondere i filmati, ostentando un atteggiamento punitivo e disumano, è stato lo stesso ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, l'ultranazionalista Itamar Ben-Gvir. Sui propri canali social, sotto il titolo emblematico «Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo», il ministro ha pubblicato un video in cui cammina tra centinaia di detenuti ammanettati, bendati e costretti a inginocchiarsi con il volto a terra all'interno di un magazzino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio. Il video choc di Ben Gvir: «Benvenuti in Israele». Meloni-Tajani: «Inaccettabile»
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