Flotilla il governo chiede all’Ue di sanzionare Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti
Il governo italiano ha comunicato di aver richiesto all’Unione Europea di adottare sanzioni contro il responsabile della sicurezza israeliana. La richiesta arriva a seguito delle proteste delle ultime ore, scatenate dal trattamento riservato agli attivisti della Flotilla da parte di Israele. Dopo giorni di silenzio, le proteste si sono intensificate, portando il governo italiano a intervenire formalmente. La questione riguarda le modalità di gestione delle attività degli attivisti e la risposta delle autorità israeliane.
Dopo le proteste delle scorse ore, arrivate dopo giorni di silenzio, per il trattamento riservato da Israele agli attivisti della Flotilla, il governo italiano ha fatto sapere di aver chiesto formalmente all’Ue delle sanzioni per il titolare della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Il riferimento è proprio alle immagini della barbaria compiuta nelle scorse ore, quando gli attivisti sequestrati in acque internazionali sono stati fatti inginocchiare e ammanettati mentre veniva trasmesso l’inno nazionale. Nei video, diffusi in rete, si vede Ben-Gvir che irride le persone a terra. “Un trattamento incivile, livello infimo”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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