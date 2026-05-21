Flotilla il governo chiede all’Ue di sanzionare Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti

Il governo italiano ha comunicato di aver richiesto all’Unione Europea di adottare sanzioni contro il responsabile della sicurezza israeliana. La richiesta arriva a seguito delle proteste delle ultime ore, scatenate dal trattamento riservato agli attivisti della Flotilla da parte di Israele. Dopo giorni di silenzio, le proteste si sono intensificate, portando il governo italiano a intervenire formalmente. La questione riguarda le modalità di gestione delle attività degli attivisti e la risposta delle autorità israeliane.

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