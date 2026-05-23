Più di 100 navi militari cinesi sono state schierate nelle acque intorno a Taiwan, secondo fonti ufficiali. La presenza navale avviene in un momento di tensione legata a un vertice tra i leader di Stati Uniti e Cina. La Guardia costiera cinese è stata coinvolta nelle operazioni militari, con l’obiettivo di aumentare la pressione sulla regione. La manovra si inserisce in una strategia di rafforzamento delle capacità marittime cinesi nella zona.

? Punti chiave Come influisce il vertice Trump-Xi sullo schieramento navale cinese?. Perché la Guardia costiera è stata integrata nella manovra militare?. Cosa rischia Taiwan se gli Stati Uniti rinegoziano le forniture militari?. Quale obiettivo strategico nasconde l'uso di navi per la ricerca marittima?.? In Breve Joseph Wu monitora la distribuzione navale tra Mar Cinese Meridionale e Pacifico occidentale.. Manovra coordinata tra Marina, Guardia costiera e unità di ricerca marittima.. Schieramento intensificato dopo il vertice diplomatico tra Xi Jinping e Donald Trump.. Timori di Taipei su possibili scambi militari durante i negoziati USA-Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taiwan: schierate oltre 100 navi cinesi per pressione sul territorio

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CHINA–JAPAN CRISIS 100+ Warships Deployed in Largest Naval Buildup Ever

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