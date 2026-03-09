Zero aerei e navi da guerra cinesi in azione | il mistero che preoccupa Taiwan

Per la prima volta dopo molti anni, lo spazio aereo intorno a Taiwan è rimasto silenzioso, senza aerei o navi da guerra cinesi in attività. Questa situazione insolita ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti, che monitorano da vicino gli sviluppi nella regione. La mancanza di movimenti militari rappresenta una novità rispetto alle frequenti esercitazioni e provocazioni degli ultimi tempi.

Per la prima volta, dopo anni di tensione quasi quotidiana, lo spazio aereo intorno a Taiwan è rimasto insolitamente silenzioso. La fotografia è più o meno questa: nessun jet militare cinese, nessuna incursione nella zona di identificazione di difesa aerea, e una presenza navale che non mostra variazioni significative. Si tratta di un’anomalia che ha immediatamente attirato l’attenzione degli analisti militari e delle autorità di Taipei. Negli ultimi anni, infatti, la strategia di pressione della Cina sull’isola è passata soprattutto attraverso operazioni dimostrative: voli di caccia e bombardieri, passaggi di navi da guerra e esercitazioni sempre più frequenti vicino allo Stretto di Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

