Taglio delle accise confermato fino al 6 giugno ma lo sconto sul diesel è dimezzato Scongiurato lo sciopero dei tir

Il governo ha confermato il taglio delle accise fino al 6 giugno, con uno sconto di circa 5 centesimi al litro sulla benzina e 10 centesimi sul gasolio. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge che proroga questa misura. Lo sconto sul diesel è stato dimezzato rispetto alle precedenti settimane. È stato evitato uno sciopero dei camionisti, che aveva minacciato azioni di protesta.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge sulle accise. Per il periodo da oggi, 23 maggio, al 6 giugno prossimo, il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio. Gli oneri per il taglio delle accise sono. 🔗 Leggi su Today.it

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