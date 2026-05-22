Taglio accise su benzina e diesel prorogato fino all' 8 giugno quanto vale lo sconto sul prezzo del carburante

Il governo ha approvato in Consiglio dei ministri la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel fino all’8 giugno. La misura, entrata in vigore di recente, permette di ridurre il costo del carburante per i consumatori. La proroga riguarda il periodo di applicazione e stabilisce le modalità di calcolo dello sconto sul prezzo finale. Questa decisione si inserisce in un quadro di interventi temporanei per attenuare gli effetti delle variazioni dei prezzi energetici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui