Taglio accise su benzina e diesel prorogato fino all' 8 giugno quanto vale lo sconto sul prezzo del carburante

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato in Consiglio dei ministri la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel fino all’8 giugno. La misura, entrata in vigore di recente, permette di ridurre il costo del carburante per i consumatori. La proroga riguarda il periodo di applicazione e stabilisce le modalità di calcolo dello sconto sul prezzo finale. Questa decisione si inserisce in un quadro di interventi temporanei per attenuare gli effetti delle variazioni dei prezzi energetici.

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Nuova proroga del taglio delle accise sui benzina e diesel. In Consiglio dei ministri ha ricevuto il via libera il decreto carburanti con le risorse per il prolungamento fino all’8 giugno degli sconti ai distributori, in scadenza nella giornata di 22 maggio. Oltre alla misura necessaria a far fronte gli effetti della crisi dello stretto di Hormuz sul prezzo del petrolio, il provvedimento contiene anche gli stanziamenti per sospendere lo sciopero nazionale degli autotrasportatori contro il caro gasolio proclamato dal 25 al 29 maggio. La proroga del taglio delle accise Secondo quanto riportato da Ansa, si tratta di un intervento totale di 400... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Taglio alle accise del carburanti. Prorogato fino al primo maggio

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