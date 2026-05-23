Inaugurata la nuova Casa di comunità Hub di San Giovanni Valdarno
È stata inaugurata oggi la nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Toscana. La struttura rappresenta un punto di riferimento per il sistema sanitario locale, offrendo servizi di assistenza territoriale più accessibili ai cittadini. La Casa di comunità Hub è parte del nuovo modello di sanità territoriale.
Inaugurata oggi, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la nuova Casa di comunità Hub di San Giovanni Valdarno, presidio importante del nuovo modello di sanità territoriale sempre più vicina ai cittadini. Sarà aperta 7 giorni su 7, h24, per garantire un punto di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Inaugurata la nuova Casa di Comunità a San Giovanni
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