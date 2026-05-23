Inaugurata la nuova Casa di comunità Hub di San Giovanni Valdarno

Notizia in breve

È stata inaugurata oggi la nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Toscana. La struttura rappresenta un punto di riferimento per il sistema sanitario locale, offrendo servizi di assistenza territoriale più accessibili ai cittadini. La Casa di comunità Hub è parte del nuovo modello di sanità territoriale.