Taglio delle accise al via con il decreto carburanti -25 centesimi su benzina e diesel

Il governo ha approvato il decreto carburanti che prevede un taglio delle accise di 25 centesimi su benzina e diesel. Dopo settimane di incertezze sulla strategia da adottare, la decisione finale è stata di ridurre le tasse sui carburanti senza introdurre bonus. La misura entrerà in vigore a breve e coinvolge direttamente i consumatori e le compagnie di distribuzione.

Dopo giorni di dubbi su quale sarebbe stata la risposta del governo Meloni, tra bonus o taglio delle accise, alla fine la decisione è stata presa. Il Consiglio dei ministri ha varato, con iter immediato, il decreto carburanti e approvato il taglio delle accise di 25 centesimi. Il taglio del prezzo del carburante scatta dal 19 marzo e proseguirà per almeno 20 giorni, con possibilità di proroga. Per l’operazione, che arriva quasi a sorpresa con un Consiglio dei ministri alle 19:00 di sera, è stato stanziato poco più di mezzo miliardo. Meloni, intervenuta al Tg1 dopo il via libera, ha spiegato che la decisione è arrivata per fermare subito “gli aumenti ingiustificati” e “la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Taglio delle accise al via con il decreto carburanti, -25 centesimi su benzina e diesel Articoli correlati Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Mattarella firma il decreto sulle accise. Meloni: «Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti»Tappe forzate per il decreto legge taglia accise, dopo il via libera del Consiglio dei ministri. News - Taglio accise per 20 giorni. Vera svolta o sollievo momentaneo 18/3/2026 Una selezione di notizie su Taglio delle accise al via con il... Temi più discussi: Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante; Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Carburanti, Decreto accise da 400 mln in vigore da oggi: taglio di 25 centesimi a litro; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi. Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburanteIter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di ... ansa.it Dl carburanti in Gazzetta, il taglio delle accise entra in vigore già da oggiGiù 25 centesimi per litro: il prezzo medio del gasolio scenderà a 1,859 euro al litro, quello della benzina a 1,623 euro al litro ... avvenire.it Buongiorno da Agorà. Taglio accise per 20 giorni, approvato decreto in Consiglio dei Ministri. Bombe su petrolio e gas iraniani, Teheran attacca in Quatar. Referendum: partiti mobilitati per ultimi giorni campagna. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook Carburanti, il taglio dele accise in vigore da oggi. Iter immediato, riduzione di 25 centesimi scatta subito #ANSAmotori #ANSA x.com