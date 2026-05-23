Taggia addio a Marco Barberis | scompare il custode de Il Banchero

Notizia in breve

È deceduto Marco Barberis, il custode de Il Banchero di Taggia, figura nota per aver tutelato la memoria del locale. La sua scomparsa solleva interrogativi sul futuro del sodalizio e sulla gestione della storica attività. Barberis era riconosciuto per aver mantenuto viva la tradizione e la storia del locale, punto di riferimento per la comunità locale. La perdita di questa figura chiave potrebbe influenzare le prossime decisioni sulla gestione e la continuità del locale.