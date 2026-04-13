Addio a Maurizio Lega | scompare il custode del verde di Bordighera

La comunità di Bordighera piange la scomparsa di Maurizio Lega, noto per il suo impegno nel settore agronomico e nella tutela del patrimonio naturale locale. La sua morte prematura ha suscitato cordoglio tra residenti e colleghi, che ricordano la sua dedizione e il ruolo di punto di riferimento nel territorio. La notizia si diffonde tra le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato per il lavoro svolto nel rispetto dell’ambiente.

La comunità di Bordighera si risveglia con il dolore per la scomparsa prematura di Maurizio Lega, figura di riferimento per l’agronomia e la valorizzazione del territorio locale. Il professionista, titolare dell’attività Progetto Verde, è venuto a mancare questa mattina presso la struttura ospedaliera di Sanremo, colpito da un attacco cardiaco improvviso che non ha permesso ai medici di salvargli la vita nonostante i tentativi d’urgenza. L’evento tragico ha colpito duramente la moglie Elena e i tre figli, Alessandro, Cristina e Pietro, lasciando un vuoto profondo in una realtà professionale e sociale che lo ha conosciuto come un uomo dotato di una generosità senza limiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Maurizio Lega: scompare il custode del verde di Bordighera Addio a Giovanni Negri: scompare il grande mediatore del giornalismoLa scomparsa di Giovanni Negri, avvenuta nella notte milanese, segna la fine di un’epoca per il giornalismo lombardo. Archi piange Luciano Cama: addio al commerciante custode di storie e ricordi del quartiere.La notizia della scomparsa di Luciano Cama ha scosso profondamente Archi, un quartiere situato nella zona nord di Reggio Calabria.