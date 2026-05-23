Un uomo di 46 anni, di origini marocchine, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso una tabaccaia a Foggia il 28 agosto di tre anni fa. Nel 2023, pendeva su di lui un decreto di espulsione che non era stato notificato perché irreperibile. L’uomo era libero al momento del delitto.

Su di lui - nel 2023 - pendeva un decreto di espulsione mai notificato perché irreperibile. Redouane Moslli, 46enne di origini marocchine, era libero di uccidere e lo ha fatto il 28 agosto di tre anni fa. Quattro coltellate contro Franca Marasco, commerciante di 72 anni, uccisa nella sua tabaccheria in pieno centro a Foggia. Per quel delitto la Corte d’Assise lo ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 14 mesi, riconoscendo le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa della vittima ma non quella dei futili motivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tabaccaia uccisa a Foggia, 46enne condannato all'ergastolo

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