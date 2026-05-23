Svolta Vlahovic la rottura con il procuratore Ristic è ufficiale | qual è il significato e cosa cambia per la Juve – VIDEO

Vlahovic ha annunciato la fine del rapporto con il suo procuratore Ristic. La decisione è definitiva e non ci sono più accordi tra le parti. La Juventus dovrà ora affrontare questa novità, che potrebbe influenzare le trattative future del giocatore. La separazione è stata comunicata ufficialmente, mentre il calciatore non ha ancora indicato quali saranno i passi successivi per il suo percorso.

di Francesco Spagnolo Vlahovic, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Intanto è ufficiale la rottura con Ristic. Cosa significa e quali sono le novità per la Juve. Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il contratto in scadenza con la Juve lo porta ad essere un obiettivo per molti club, ma il calciatore non ha chiuso le porte ad un rinnovo con i bianconeri. E, nel consueto appuntamento di calciomercato sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto della situazione. La giornalista si è soffermata sulle ultime dinamiche interne all’entourage del calciatore: « Vlahovic ha lasciato ufficialmente il procuratore Ristic. Si è affidato al padre come era già successo in passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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