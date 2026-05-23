Durante una rapina nella sua villa a Nyon, in Svizzera, l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost è stato ferito. I ladri sono entrati nella residenza e hanno aggredito il proprietario, che ha riportato lesioni. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle modalità dell'incidente o sull'entità dei danni.

L'ex campione del mondo di Formula 1 Alain Prost ferito durante una rapina nella sua villa a Nyon, in Svizzera. La polizia sta indagando su un'effrazione domestica. Secondo quanto riportato, l'ex pilota, 71 anni, ha riportato un trauma cranico. Secondo quanto riporta il tabloid svizzero Blick alcuni intrusi avrebbero costretto il figlio di Prost ad aprire una cassaforte. "I malviventi sono entrati nell'abitazione mentre gli occupanti erano presenti, li hanno minacciati e hanno costretto uno dei familiari del campione ad aprire una cassaforte prima di fuggire con la refurtiva", ha dichiarato la procura. "Nonostante le vaste ricerche avviate, i responsabili non sono ancora stati arrestati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svizzera, rapina nella villa di Alain Prost. Ferito l'ex pilota di Formula 1

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Alain Prost, violenta rapina nella sua villa in Svizzera: Colpito alla testa, ha trauma cranico

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