Svitolina racconta Monfils mago e marito | Mi dai un bacio se indovino la tua carta?
Il tennista ha raccontato un episodio con il marito, chiedendogli di un bacio se indovina la carta scelta. La giocatrice ha scritto una lettera alla figlia, spiegando che un giorno potrà capire il motivo di alcune parole o gesti. La testimonianza si concentra su momenti di intimità e affetto tra i due, e sulla volontà di trasmettere valori alla figlia attraverso parole scritte. Non sono stati forniti dettagli su altri eventi o dichiarazioni.
Una ragazzina ucraina che vede in tv un tennista francese dai colpi impossibili e il suo volto stampato sul cartoncino di una racchetta Prince. Un caffè che doveva durare poco e finisce per trasformarsi in un’intera giornata a passeggio per Parigi. E poi un trucco di magia improvvisato per strappare un bacio. La storia d'amore tra Elina Svitolina e Gael Monfils sembra uscita da una commedia romantica, ma ci ricorda come, a volte, anche la realtà possa assomigliare a una favola. E nella lunga lettera scritta alla figlia Skaï, Elina Svitolina racconta così il protagonista: Gaël Monfils, al passo d’addio con il Roland Garros, un funambolo capace di accendere gli stadi, ma anche un marito, un padre, "il miglior mago". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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