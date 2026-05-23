Svitolina racconta Monfils mago e marito | Mi dai un bacio se indovino la tua carta?

Notizia in breve

Il tennista ha raccontato un episodio con il marito, chiedendogli di un bacio se indovina la carta scelta. La giocatrice ha scritto una lettera alla figlia, spiegando che un giorno potrà capire il motivo di alcune parole o gesti. La testimonianza si concentra su momenti di intimità e affetto tra i due, e sulla volontà di trasmettere valori alla figlia attraverso parole scritte. Non sono stati forniti dettagli su altri eventi o dichiarazioni.