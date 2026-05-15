Dopo otto anni, la tennista ucraina raggiunge di nuovo la finale al Foro Italico. Nel 2018 aveva vinto contro Simona Halep, e ora, a 31 anni, si presenta nuovamente in questa fase del torneo. La sua presenza si svolge in un periodo segnato dalla guerra, mentre aspetta di scoprire se potrà conquistare il titolo. La finale si disputa nel contesto di un torneo che ha visto anche la partecipazione di altri protagonisti, tra cui il tennista francese e la figlia di una ex campionessa.

Otto anni dopo l’ultima volta, Elina Svitolina è di nuovo in finale agli Internazionali d’Italia. Nel 2017 aveva conquistato il primo titolo a Roma battendo Simona Halep in finale. Dodici mesi più tardi si era ripetuta: stessa avversaria, stesso risultato. Per tornare all’ultimo atto del torneo, però, la 31enne ucraina ha dovuto affrontare ostacoli non poco complessi sul suo cammino: prima ai quarti di finale la numero 2 del mondo Elena Rybakina, poi in semifinale la regina della terra rossa Iga Swiatek. Nel frattempo, in questi otto anni, è cambiato tutto per Elina Svitolina: una guerra, una maternità, una carriera che sembrava essersi fermata e una nuova vita costruita accanto a Gaël Monfils. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La guerra, Monfils, la figlia Skai e la finale 8 anni dopo. Svitolina, a 31 anni, rivuole il trono di Roma

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