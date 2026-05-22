Elina Svitolina racconta il trucco di Monfils al primo appuntamento | Se indovino la carta cosa avrò?

Elina Svitolina e Gael Monfils sono una coppia ormai storica del tennis. La giocatrice ucraina ha raccontato come andò il loro primo appuntamento e come il francese la stupì tirando fuori un mazzo di carte: "Ora ti mostro un trucco di magia. Cosa ottengo se indovino la tua carta?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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