Cromo esavalente nei pozzi di Crespina Legambiente Valdera | Concreto pericolo di inquinamento della falda
In alcuni pozzi nella zona Ceppaiano del comune di Crespina-Lorenzana è stato rilevato il cromo esavalente. La presenza di questa sostanza inquinante nella falda acquifera era già nota alle autorità e alle associazioni ambientali. Legambiente Valdera ha confermato la presenza di un concreto rischio di contaminazione dell'acqua sotterranea, che potrebbe avere conseguenze sulla qualità dell’acqua potabile.
La scoperta di cromo esavalente in alcuni pozzi in zona Ceppaiano del comune di Crespina-Lorenzana non è una novità. Lo sostiene Legambiente Valdera, che lancia anche l'allarme: “Sembra sia arrivato in falda, con grande pericolo per salute delle persone e dell’ambiente”.L'associazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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