Cromo esavalente nei pozzi di Crespina Legambiente Valdera | Concreto pericolo di inquinamento della falda

In alcuni pozzi nella zona Ceppaiano del comune di Crespina-Lorenzana è stato rilevato il cromo esavalente. La presenza di questa sostanza inquinante nella falda acquifera era già nota alle autorità e alle associazioni ambientali. Legambiente Valdera ha confermato la presenza di un concreto rischio di contaminazione dell'acqua sotterranea, che potrebbe avere conseguenze sulla qualità dell’acqua potabile.

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