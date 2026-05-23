Milano, 23 maggio 2026 – Il “6” al Superenalotto manca da un anno esatto, e questa sera, sabato 23 maggio, propone un jackpot per chi azzecca la sestina vincente pari a 169.000.000 euro. https:www.ilgiorno.itcronacavincite-superenalotto-lotto-10elotto--estrazione--martedi-19-maggio-gkdgrjjy L’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Superenalotto . Quote . Lotto . Simbolotto . 10eLotto. Le regole . Le 10 vincite più alte al Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto oggi, sabato 23 maggio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

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Estrazione del SuperEnalotto di sabato 9 maggio 2026

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