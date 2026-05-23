Suoni del Passato Note del Futuro un appuntamento imperdibile al Teatro Liceo Musicale Margherita di Savoia
È stata annunciata una giornata dedicata alla musica contemporanea al Teatro Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli, inserita nel progetto “Suoni del Passato Note del Futuro”. L’evento si svolgerà presso il teatro e mira a mettere in scena composizioni recenti. La manifestazione è programmata come un appuntamento di rilievo nel settore musicale, coinvolgendo artisti e musicisti che presenteranno le loro opere. La giornata si svolgerà secondo un calendario stabilito, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli orari.
Tutto è pronto per vivere una giornata dedicata alla musica contemporanea presso il Teatro Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli nell’ambito del progetto “Suoni del Passato Note del Futuro”. Obiettivo trasversale: intrecciare la tradizione musicale napoletana del Settecento con nuove composizioni originali, per dare nuova voce alla scuola napoletana e ai giovani talenti di oggi. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire tecniche compositive, strategie di scrittura musicale e percorsi di carriera artistica, attraverso il confronto diretto. Data: Venerdì 22 maggio 2026Ora: 11.00Luogo: Teatro Liceo Musicale Margherita di... 🔗 Leggi su 2anews.it
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