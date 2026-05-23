suoni del passato note del futuro un appuntamento imperdibile al teatro liceo musicale margherita di savoia

Notizia in breve

È stata annunciata una giornata dedicata alla musica contemporanea al Teatro Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli, inserita nel progetto “Suoni del Passato Note del Futuro”. L’evento si svolgerà presso il teatro e mira a mettere in scena composizioni recenti. La manifestazione è programmata come un appuntamento di rilievo nel settore musicale, coinvolgendo artisti e musicisti che presenteranno le loro opere. La giornata si svolgerà secondo un calendario stabilito, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli orari.