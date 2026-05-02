San Ferdinando di Puglia | i beneficiari del sistema di accoglienza e integrazione al festival degli aquiloni di Margherita di Savoia In programma in questi giorni

A San Ferdinando di Puglia, in questi giorni si svolge il festival degli aquiloni a Margherita di Savoia, dove i beneficiari del sistema di accoglienza e integrazione partecipano alle attività. Il festival utilizza il volo degli aquiloni come simbolo di libertà e speranza, offrendo un'occasione di condivisione e inclusione per tutti i partecipanti. L'evento si svolge in un’atmosfera di festa e convivialità, con diverse iniziative dedicate alla cultura e alla tradizione locale.

Di seguito il comunicato: Il volo degli aquiloni come metafora di libertà, speranza e nuovi percorsi possibili. Un momento simbolico e collettivo che ha coinvolto beneficiari e beneficiarie dei progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione che hanno vissuta una giornata al mare per guardare la meraviglia degli aquiloni e trascorrere un momento di socializzazione. Merito del "Festival Internazionale dell'Aquilone" in programma in questi giorni a Margherita di Savoia, giunto al dodicesimo anno, organizzato dall'Associazione stabilimenti balneari Asba della città del sale, che ha visto la partecipazione di beneficiari dei...🔗 Leggi su Noinotizie.it

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