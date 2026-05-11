La grande musica da camera al Teatro Secci | Schumann Brahms e Mahler per il nuovo appuntamento de I suoni del Briccialdi
Giovedì 14 maggio alle 21, il Teatro Secci di Terni ospiterà il secondo appuntamento della stagione “I suoni del Briccialdi” dedicato alla musica da camera. L’evento presenterà brani di tre compositori del Romanticismo: Robert Schumann, Johannes Brahms e Gustav Mahler. La serata si inserisce nel ciclo di concerti che si svolgono presso il teatro e si focalizza sui grandi compositori di quel periodo.
Giovedì 14 maggio alle 21 il Teatro Secci di Terni ospiterà “La grande musica da camera 2”, nuovo appuntamento della seconda stagione concertistica “I suoni del Briccialdi”, dedicato a tre grandi protagonisti del romanticismo musicale: Robert Schumann, Johannes Brahms e Gustav Mahler.Il concerto.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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