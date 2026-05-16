VIDEO Bus fermo per un’auto in divieto autista aggredito

Un episodio di violenza si è verificato in Campania, coinvolgendo un autista di trasporto pubblico. Un bus è stato fermato a causa di un’auto parcheggiata in divieto, e in quel momento l’autista è stato aggredito. La scena si è svolta nel giro di pochi istanti, senza che siano stati riportati dettagli sulle cause dell’aggressione. La vicenda si aggiunge ad altri episodi simili che hanno coinvolto conducenti del servizio pubblico nella regione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un episodio di violenza ai danni di un conducente del trasporto pubblico in Campania. A denunciarlo è il sindacato Orsa Autoferro Tpl Campania, che racconta quanto accaduto ad Avellino, nei pressi di via Due Principati, all’incrocio con piazza Libertà. Secondo quanto riferito dal sindacato, un autobus di Air Campania diretto a Bellizzi è rimasto bloccato a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta che impediva al mezzo di effettuare la svolta. Una situazione che avrebbe provocato rallentamenti e tensioni nel traffico cittadino. Nel caos generato dalla sosta irregolare, uno degli automobilisti presenti avrebbe reagito prendendo di mira il conducente del bus, aggredendolo verbalmente e fisicamente, nonostante anche l’autista fosse vittima della situazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Bus fermo per un’auto in divieto, autista aggredito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conosciamo Francesco Zandonà, autista di Cattazzo Pullman Sullo stesso argomento Avellino, autista Air Campania aggredito mentre sale a bordo busAncora un’aggressione ai danni di un autista di bus dell’azienda regionale Air Campania, questa volta ad Avellino. “Vi ammazzo tutti, ho una pistola nella borsa”. Panico sul bus, autista aggreditoFirenze, 13 marzo 2026 – Due aggressioni ad autisti di Autolinee Toscane a Scarperia nel giro di poche ore.