Venerdì 24 aprile alle 21:00 si gioca la partita tra Sunderland e Nottingham Forest. I Black Cats cercano di tornare in Europa dopo più di cinquant’anni, mentre gli ospiti puntano a mantenere una certa distanza dalla zona retrocessione. La sfida si inserisce in un momento cruciale di stagione, con entrambe le squadre che hanno obiettivi diversi ma altrettanto importanti.

Sfida importante quella tra Sunderland e Nottingham Forest, con i padroni di casa che sono in piena lotta per un posto nelle prossime europee e gli ospiti che vogliono tenere le distanza rispetto alla zona retrocessione. In questa strana trentaquattresima giornata sono già state giocate tre partite, in particolare il Bournemouth ha pareggiato in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sunderland-Nottingham Forest (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Black Cats vogliono tornare in Europa dopo oltre mezzo secolo

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