Venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00 si affrontano Sunderland e Nottingham Forest in una partita decisiva. I Black Cats cercano di tornare in Europa dopo più di cinquant'anni, mentre i Forest puntano a mantenere la distanza dalla zona retrocessione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si attende una sfida tra due squadre con obiettivi differenti nel campionato.

Sfida importante quella tra Sunderland e Nottingham Forest, con i padroni di casa che sono in piena lotta per un posto nelle prossime europee e gli ospiti che vogliono tenere le distanza rispetto alla zona retrocessione. In questa strana trentaquattresima giornata sono già state giocate tre partite, in particolare il Bournemouth ha pareggiato in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sunderland-Nottingham Forest (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Black Cats vogliono tornare in Europa dopo oltre mezzo secolo

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