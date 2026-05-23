Alberto Bettiol ha conquistato la vittoria in una corsa disputata sulle strade di Ganna, dove è stato dato come favorito Filippo Ganna. Bettiol, che conosce bene il percorso, in particolare le strade di Lisa, la sua fidanzata, ha battuto gli avversari e si è aggiudicato il traguardo. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto Bettiol attraversare il traguardo in prima posizione.

Si arriva sulle strade di Filippo Ganna, ma a vincere è un suo amico, Alberto Bettiol, che queste strade conosce a memoria, visto che sono quelle di Lisa, la sua fidanzata. Vince dopo quasi due anni dalla sua ultima affermazione datata 23 giugno 2024, campionato italiano a Sesto Fiorentino. Vince un'altra tappa del Giro (Stradella) dopo cinque anni. «È sempre bello quando si vince», dice raggiante l'ex tricolore. «Già essere alla partenza consapevole che all'arrivo ci sarebbero state tutta la mia famiglia e quella della mia ragazza, era per me già una vittoria». Si arrivava sulle strade di Pippo Ganna, ma alla fine vince un amico: «Ho cominciato a pensare a questa tappa proprio quando Pippo me ne parlò per la prima volta racconta -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulle strade di Ganna vince a sorpresa l'amico Bettiol

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