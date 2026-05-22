LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna per lasciare il segno sulle strade di casa

Benvenuti alla diretta della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolge interamente in Piemonte. La gara inizia ad Alessandria e termina a Verbania, attraversando diverse zone della regione. Tra i partecipanti c’è un corridore che si sta distinguendo per le sue prestazioni, cercando di lasciare un segno sulla corsa. La tappa si svolge oggi con condizioni di tempo soleggiate e un percorso che presenta alcune salite e discese. Seguite con noi gli sviluppi della corsa in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, completamente piemontese, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. Il percorso misura 188 km, con un finale abbastanza complicato. I primi 160 km saranno molto tranquilli, ci sarà solo lo sprint intermedio di Stresa che potrebbe ingolosire le squadre dei velocisti. Ai 23.6 km dalla conclsione inizierà il GPM di Breno (2.4 km al 5.5% medio, quarta categoria). Dallo scollinamento una brevissima discesa porterà ai piedi di Ungiasca (4.7 km al 7.1% medio, terza categoria), dopo i primi milletrecento metri ci sarà anche il Red Bull KM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna per lasciare il segno sulle strade di casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in gara Filippo Ganna!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro, attesa per GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:19 Cronometro... VIDEO: Highlights Tappa 12 Giro d’Italia 2026 is now live. Catch the key moments from May 21 as the peloton tackled the Imperia to Novi Ligure stage, with top climbs, sprint finishes, and decisive moves. Read the full article and watch the highlights here: x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 13: Alessandria > Verbania reddit Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 12 oggi Imperia-Novi Ligure, Segaert vince, Eulalio micidiale rimane in Maglia RosaDiretta live Giro tappa 12 giovedì 21 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Imperia a Novi Ligure: attenzione ai velocisti. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it