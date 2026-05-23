Un truffatore è stato arrestato mentre si trovava davanti alla porta di una vittima, con orologi e gioielli appartenuti alla moglie come ricordo. La truffa seguiva il classico copione: l’uomo si era spacciato per un appartenente all’Arma, inviato in avanscoperta. Quando è stato fermato, aveva con sé alcuni preziosi che sembravano essere ricordi personali della defunta moglie della vittima.

Seriate (Bergamo) – La truffa era stata confezionata con il classico copione: il malintenzionato, mandato in avanscoperta, si spaccia per appartenente all’Arma. Qui ad agire è un tunisino di 26 anni, in Italia da qualche mese, residente a Napoli in un centro di accoglienza, arrestato per tentata truffa. L’altra mattina è stato intercettato alla stazione di Milano da agenti della Squadra mobile del capoluogo. A insospettire i poliziotti, il suo comportamento. Lui sale su treno diretto a Bergamo e da quel momento gli agenti non lo perdono più di vista: tanto che lo arresteranno in flagrante. A Bergamo il ventiseienne prende un taxi e si fa portare a Seriate, in via Carminati, zona di villette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul tavolo orologi e i gioielli ricordo della moglie: truffatore bloccato quando era alla porta della vittima

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