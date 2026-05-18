Camminatore dal Trentino scippato a Cerignola | strappata la catenina con la fede era il ricordo della moglie

Un uomo proveniente dal Trentino è stato vittima di uno scippo a Cerignola mentre era seduto su una panchina in piazza Duomo. Un giovane di circa trent’anni si è avvicinato chiedendogli dei soldi prima di strappargli dal collo una catenina d’oro. La catena, che portava anche una fede, rappresentava un ricordo della moglie. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, senza che l’uomo opponesse resistenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.

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