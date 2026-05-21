Gatteo ritrovati i gioielli della 93enne | arrestato il truffatore

A Gatteo, sono stati recuperati i gioielli di una donna di 93 anni, che era stata vittima di una truffa. Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre i beni alla donna, che aveva creduto alle sue false promesse. Le forze dell'ordine hanno ricostruito le modalità con cui il truffatore ha convinto la vittima, uscendo con una scusa convincente e sfruttando un inganno psicologico. I gioielli sono stati restituiti alla proprietaria.

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? Domande chiave Come ha fatto il truffatore a convincere la donna della verità? Quale trappola psicologica ha usato l'uomo per rubare i gioielli? Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare l'auto del ladro? Dove sono stati nascosti i preziosi rubati nel bagagliaio??? In Breve Truffe avvenute l'8 aprile tramite finta chiamata di presunti agenti delle forze dell'ordine. Valore dei gioielli recuperati nel bagagliaio dell'auto pari a circa 3.000 euro. Collaborazione tra . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gatteo, ritrovati i gioielli della 93enne: arrestato il truffatore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catanzaro, arrestato truffatore: il vicino salva l’anziana dai gioielli? Domande chiave Come ha fatto il vicino a capire l'inganno dal balcone? Quale piano dettagliato ha usato il truffatore per simulare l'autorità?... Anziana stava per consegnare 20mila euro tra soldi e gioielli ad un truffatore: arrestato 26enneFondamentale è stato il ritorno a casa del figlio che ha capito tutto allertando i Carabinieri. Anziana truffata, i carabinieri le hanno restituito i gioielli: la 93enne bacia la fede del marito defuntoLa vicenda della truffa era iniziata l’8 aprile scorso, vittima la 93enne di Gatteo, raggirata con la tristemente nota tecnica della chiamata da parte di falsi carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Gatteo, restituiti i gioielli rubati a una signora di 93 anniSi è conclusa con un lieto fine, grazie all’intervento dei carabinieri, la vicenda della truffa che, nel mese di aprile, aveva avuto come vittima ... corriereromagna.it