Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e stanno verificando le condizioni meteo al momento dell’accaduto. Sono stati sequestrati i dispositivi di immersione e si stanno analizzando i registri delle bombole d’aria utilizzate. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle cause specifiche, ma si sta procedendo con le analisi tecniche e i rilievi sul sito dell’incidente.

Non sono ancora chiare le cause della tragedia dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. L’unica certezza finora è l’allerta meteo gialla diramata la sera prima, con mare molto mosso. I cinque, tutti sub esperti, sono morti durante l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità: tra gli scenari ipotizzati sul perché non siano riusciti a risalire ci sono il disorientamento, le condizioni meteo avverse o problemi alle bombole di ossigeno. Cinque italiani morti in un'immersione alle Maldive Cosa è successo Le condizioni meteo avverse Le ipotesi, dal disorientamento alle bombole Cinque italiani morti in un’immersione alle Maldive Giovedì 14 maggio cinque italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell’atollo di Vaavu, a una profondità di circa cinquanta metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani morti alle Maldive in un'immersione, i dubbi su meteo e bombole: cosa sappiamo sulla strage

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