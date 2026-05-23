Tragedia alle Maldive in Italia le salme dei sub | l’arrivo a Malpensa

Le salme di quattro sub italiani deceduti durante un’immersione in grotta alle Maldive sono arrivate oggi a Malpensa. Le salme sono state trasportate in Italia dopo l’incidente che si è verificato durante l’immersione. Le autorità italiane hanno confermato il rientro dei corpi senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La notizia è stata diffusa dalle fonti ufficiali.

(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive, sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub che hanno perso la vita durante una immersione in grotta. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all'università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tragedia alle Maldive: domani in Italia le salme dei 4 sub italiani

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