Maldive rientrate a Malpensa le salme degli altri 4 sub morti nella grotta di Alimathà domani autopsia su Benedetti
Le salme di quattro sub morti nella grotta di Alimathà sono arrivate a Malpensa. Domani sarà effettuata l’autopsia su un’altra vittima, identificata come Benedetti. Le salme di Montefalcone, Sommacal, Oddenino e altri sono state trasferite dall’aeroporto. La scoperta dei corpi nella grotta ha portato all’intervento delle autorità. La situazione resta sotto indagine.
Dopo l’arrivo a Malpensa, le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri saranno sottoposte ad autopsia nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare piena luce sulle cause del decesso, che, come anticipato da Il Giornale d'Italia, è avvenuto a causa di errori u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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