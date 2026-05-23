Maldive rientrate a Malpensa le salme degli altri 4 sub morti nella grotta di Alimathà domani autopsia su Benedetti

Notizia in breve

Le salme di quattro sub morti nella grotta di Alimathà sono arrivate a Malpensa. Domani sarà effettuata l’autopsia su un’altra vittima, identificata come Benedetti. Le salme di Montefalcone, Sommacal, Oddenino e altri sono state trasferite dall’aeroporto. La scoperta dei corpi nella grotta ha portato all’intervento delle autorità. La situazione resta sotto indagine.