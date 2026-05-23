Sub morti alle Maldive sono atterrate a Malpensa le quattro salme | lunedì inizieranno le autopsie
Alle 13.15 circa, a Malpensa, è atterrato un aereo proveniente da Istanbul con le quattro salme dei sub morti durante un’immersione in una grotta alle Maldive. Il volo è partito poco prima, con le salme che sono state trasferite in Italia. Le autopsie sui corpi inizieranno lunedì. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause del decesso o alle identità delle vittime.
È atterrato a Malpensa poco dopo le 13 il volo della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme dei quattro sub morti durante l'immersione nella grotta alle Maldive. Si tratta della docente universitaria, Monica Montefalcone, con la figlia Giorgia Sommacal, insieme. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Maldive, atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani
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