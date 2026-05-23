Sub morti alle Maldive sono atterrate a Malpensa le quattro salme | lunedì inizieranno le autopsie

Notizia in breve

Alle 13.15 circa, a Malpensa, è atterrato un aereo proveniente da Istanbul con le quattro salme dei sub morti durante un’immersione in una grotta alle Maldive. Il volo è partito poco prima, con le salme che sono state trasferite in Italia. Le autopsie sui corpi inizieranno lunedì. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause del decesso o alle identità delle vittime.