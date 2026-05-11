Nepal volo della Turkish Airlines prende fuoco durante l' atterraggio | nessun ferito

Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco mentre atterrava all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in Nepal. Nessun passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito durante l’incidente. L’incendio si è verificato in fase di atterraggio e sono in corso le operazioni di emergenza per spegnere le fiamme e gestire la situazione. L’aeroporto ha sospeso temporaneamente i voli in arrivo e in partenza.

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Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in Nepal. Non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha costretto alla chiusura dell’aeroporto. Il volo, proveniente da Istanbul, è atterrato con fiamme e fumo che uscivano dal carrello di atterraggio destro. Le squadre di emergenza sono intervenute e hanno domato l’incendio, mentre i 277 passeggeri, tutti incolumi, sono stati evacuati in sicurezza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nepal, volo della Turkish Airlines prende fuoco durante l'atterraggio: nessun ferito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aereo di Turkish Airlines prende fuoco durante l’atterraggio in NepalE’ successo all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, chiuso temporaneamente. Aereo della Turkish Airlines prende fuoco in Nepal: evacuate 288 persone a KathmanduABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di tensione all’aeroporto della capitale nepalese Paura all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in... Argomenti più discussi: Fiamme dopo l'atterraggio a Katmandu, in salvo i passeggeri del volo da Istanbul; Incendio su un volo Turkish Airlines a Kathmandu, evacuati tutti i passeggeri; TASS (TELEGRAM) * NEPAL NEWS: AEREO DELLA TURKISH AIRLINES PRENDE FUOCO DURANTE L'ATTERRAGGIO A KATHMANDU (VIDEO); Aereo prende fuoco dopo atterraggio a Kathmandu in Nepal - Video.