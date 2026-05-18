Individuati i corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive | Si trovano nel terzo segmento della grotta saranno recuperati nei prossimi giorni

Sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani deceduti alle Maldive. I corpi si trovano nel terzo segmento di una grotta sottomarina e il recupero è previsto nei prossimi giorni. La notizia è stata comunicata dal governo locale e confermata dalla Farnesina. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle operazioni di recupero o sulle cause dell’incidente. La vicenda riguarda esclusivamente le operazioni di ricerca e le autorità coinvolte.

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Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive: la notizia, riferita dal governo locale, è stata confermata dalla Farnesina. Secondo le prime informazioni, i cadaveri “sono stati ritrovati all’interno della grotta dell’atollo di Vaavu durante un’operazione congiunta di ricerca e recupero condotta dalla Guardia Costiera delle Forze di Difesa delle Maldive (MNDF), dalla Polizia delle Maldive e da una squadra di esperti subacquei altamente qualificati, messa a disposizione dal Governo italiano”. Le salme sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu. “In prima mattinata ci ha chiamato l’ambasciata, dicendo che erano stati individuati i corpi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Individuati i corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive: “Si trovano nel terzo segmento della grotta, saranno recuperati nei prossimi giorni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani morti. Erano nel terzo segmento della grottaDopo la ripresa delle operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivata la conferma della Farnesina, i corpi dei... Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Maldive, dal paradiso all'inferno: individuati i corpi dei 4 italiani I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/YSGlgc x.com Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperareDalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l'incidente di alcuni giorni fa, quando a ... lapresse.it Italiani morti alle Maldive, fonti locali: individuati i quattro corpi. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it