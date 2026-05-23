Sub morti alle Maldive i corpi rientrati in Italia e l' ombra del cunicolo cieco | cosa succederà lunedì

Il 23 maggio, un volo Turkish Airlines ha portato in Italia le salme di quattro sub italiani deceduti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, e il corpo del quinto. Le salme sono state trasferite all’obitorio, mentre si attende l’autopsia. La procura ha aperto un’indagine e si stanno verificando le circostanze dell’incidente. La vicenda coinvolge anche un cunicolo cieco, ma non si conoscono ancora dettagli ufficiali. Lunedì ci saranno ulteriori sviluppi.

La ferita è ancora aperta, ma si muovono i primi passi formali per cercare la verità. Sabato 23 maggio è atterrato a Milano Malpensa il volo Turkish Airlines che ha riportato a casa le salme di quattro subacquei italiani deceduti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, il corpo del quinto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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